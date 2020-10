Ravenna cinico e sciupone: contro la Virtus Verona arriva il secondo hurrà al Benelli

Un Ravenna cinico trova al Benelli il secondo successo stagionale, battendo la Virtus Verona per 2-0. Tre punti in cassaforte già nel primo tempo, grazie alle reti di Caidi e Mokulu. L'inizio dei padroni di casa non è dei migliori. Al 7' gli scaligeri sfiorano subito il gol, ma Marcandella non sfrutta la ghiotta opportunità che gli è presentata, calciando di poco a lato. Il cronometro scorre, ma nessuna delle due compagini trova il guizzo per fare male in area.

La svolta al minuto 26, quando un'imprecisione dell'estremo difensore Giacomel permette a Caidi di insaccare di testa e portare il Ravenna avanti. Gli avversari incassano il colpo e i giallorossi sulle ali dell'entusiasmo trovano il 2-0 con un siluro dalla distanza di Mokulu. Nella ripresa la squadra di Fresco spinge sull'acceleratore, ma al 16' è Sereni (subentrato a Martignano) a mettere i brividi alla retroguardia veneta. Virtus che risponde con un colpo di testa di Danti ed una conclusione dalla distanza di Cazzola che scalda senza problemi Tonti.

L'incontro si vivacizza e fioccano le occasioni: al 22' Mokulu arriva vicino alla doppietta con un tiro a giro con Giacomel battuto, mentre due giri di lancette più tardi Fiorani spreca un rigore in movimento, calciando centrale sul portiere avversario. Al 32' è la Virtus a recriminare, con una traversa colpita da Pellacani. Nel finale i padroni di casa non trovano il tris, ma i tre punti.