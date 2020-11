Tiro con l'arco, da Castenaso a Riccione successi per gli Arcieri Bizantini

Si tinge d’oro la domenica degli Arcieri Bizantini Ravenna, che con il settore giovanile conquistano due primi posti individuali e un terzo posto di Società al “5° Trofeo R2” organizzato dal Castenaso Archery Team. Medaglia d’oro Sofia Fuschini nella categoria Arco olimpico junior femminile con il punteggio di 531(257+274). Stesso gradino del podio anche per Mirko Sebastian Grassi, che con il punteggio di 523 (262+261) si mette al collo la medaglia d’oro per la categoria Allievi maschile Arco Olimpico. 5° posto per Niccolò Corsini con il punteggio di 463 (222+241) per la categoria Arco olimpico Junior maschile.

I giovani arcieri giallorossi agguantano anche il 3° posto di società del Trofeo R2, assegnato alla squadra che totalizza il punteggio maggiore. Ad ogni atleta che va a podio, infatti, viene attribuito un punteggio in base al piazzamento, 3 punti al primo, 2 al secondo e 1 al terzo classificato, indipendentemente dalla categoria e senza limitazioni nel numero di atleti, della stessa società, partecipanti. Dalla somma dei punteggi così ottenuti si stila la classifica.

Meno brillanti, ma non meno importanti, i risultati dei compagni di squadra senior e master a più di 100 km di distanza, sempre domenica 1 novembre, al “2° trofeo Città di Riccione Indoor”, organizzato dall’asd Arco Club Riccione presso il Palazzetto dello Sport-Play Hall. Gara doppia per l’inossidabile Marcello Tozzola che si cimenta sia con l’Arco nudo, dove conquista la medaglia d’argento con il punteggio di 505 (248+257) per la categoria Senior maschile, che con l’Arco olimpico, dove conquista il bronzo con 560 (281+279) per la categoria Master maschile. Medaglia d’argento per Angela Padovani per l’Arco nudo master femminile con il punteggio di 446 (211+235).

Doppia prestazione anche per Simone Pizzi che ottiene un buon 4° posto (a soli 5 punti dal podio) con il punteggio di 443 (234+209) per l’Arco nudo senior maschile e un 12° posto con 518 (255+263) per l’Arco olimpico master maschile. Chiude la carrellata dei piazzamenti la squadra Arco Nudo senior con maschile, dove Marcello Tozzola, Simone Pizzi e Fabrizio Ronzitti, con il punteggio di 1306 (505+443+358), conquistano la medaglia d’argento. Gli altri piazzamenti: 4° Concettina Palmiero con 434 (240+194) per l’Arco Olimpico senior femminile e 11° Fabrizio Ronzitti con 358 (190+168) per l’Arco Nudo senior maschile.