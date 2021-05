Dal raduno al Gran Premio Nuvolari: le auto storiche tornano nel centro di Faenza

Tornano i rombi delle auto storiche nel centro di Faenza con due iniziative in programma per l'estate organizzate dalla Scuderia Top Driver. Domenica 25 luglio, si terrà il raduno "Faenza da vivere-Modigliana da sognare", con sosta in piazza del Popolo alle ore 10 e a seguire una prova di abilità di guida.

Domenica 20 settembre è invece in programma il controllo a timbro, dalle 8 alle 11, del prestigioso Gran Premio Nuvolari, con la presenza della Alpha Tauri di Formula 1 e l'esposizione di altre vetture da competizione. Le iscrizioni sono già aperte e stanno arrivando adesioni da tutto il mondo, tanto che gli organizzatori contano di raggiungere il numero di quasi trecento partecipanti.