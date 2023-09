Dopo tre anni di stop torna la 'Due Giorni Mare': nuovi sport e nuova location

C’è un ritorno particolarmente gradito nella programmazione del comitato territoriale del Csi Ravenna-Lugo per l’annata sportiva 2023/24. Si tratta della “Due Giorni Mare”, la festa degli sport su spiaggia che con i suoi 40 anni ha rappresentato un evento distintivo del comitato territoriale, capace di allargare i suoi confini accogliendo formazioni da più regioni e province, determinando a un certo punto anche un rilevante impatto turistico in un periodo ancora di bassa stagione (primo o secondo weekend di giugno).

L’ultima edizione mandata agli archivi è del 2019: l’anno prima, fu organizzata, in occasione del quarantennale della “Due Giorni Mare”, un’edizione celebrativa ripristinando la formula con cui era partita, ovvero una festa di fine stagione per le società pallavolistiche della provincia e del territorio, con qualche apertura ad alcuni sport emergenti. Segnale, quello, di uno sguardo rivolto al futuro.

Dopo tre anni di stop, la “Due Giorni Mare” ritorna con una nuova collocazione in calendario (a settembre, precisamente sabato 9 e domenica 10, e non più a giugno) e con un format che punta proprio sulle discipline emergenti: padel, spikeball e pickleball. Si affiancheranno a sport storici della “Due Giorni Mare” come il calcio a 5 e il dodgeball.

La novità sostanziale è la momentanea assenza della pallavolo, che si punta a fare tornare nel programma della manifestazione nel 2024. E nuova è anche la location: il centro sportivo Casal B Sport di Casal Borsetti, che collabora all’organizzazione dell’evento. Il programma prevede le prime partite dalle 15 di sabato 9 fino alle 19. Poi domenica si gioca a oltranza dalle 11 alle 18 per assegnare i titoli nelle cinque discipline. Solo il torneo di dodgeball prevede limiti di età per la partecipazione (dagli Under 12 all’Under 16), mentre per gli altri quattro sport la categoria è Open, quindi aperta a tutti.

È prevista una quota d'iscrizione che comprende la copertura assicurativa e la maglietta tecnica ufficiale della "Due Giorni Mare". Al termine della manifestazione verranno premiati i primi tre vincitori di ciascuna disciplina con la medaglia d'oro, d'argento e di bronzo. Per perfezionare le iscrizioni, già aperte sia per le società sportive che per gli atleti singoli, e per chiedere ulteriori informazioni: tel. 3311042453, umberto.leoni@csiravenna.it o ancora consultare il sito www.csiravenna.it.