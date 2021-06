Tiro con l'arco, doppietta per gli Arcieri Bizantini al "Torneo di primavera" di Faenza

Fine settimana ricco di competizioni per gli Arcieri Bizantini Ravenna che sono stati impegnati su due campi di gara, tra Faenza e San Giovanni in Persiceto. Domenica 6 giugno, L’Asd Arcieri di Re Bertoldo ha ospitato la seconda tappa del “7° Quadrangolare CRER”, gara dedicata alle classi giovanili e giocata su 36 frecce di qualifica e scontri diretti. A rappresentare gli Arcieri Bizantini sono stati Riccardo Venturi, Sofia Fuschini e Mirko Sebastian Grassi. Ottima prestazione per Riccardo Venturi che dopo aver chiuso le qualifiche al secondo posto con il punteggio di 303, batte il suo avversario in semifinale e accede alla finale per l’oro. Finale che perde per soli 4 punti aggiudicandosi la medaglia d’argento assoluta nella divisione compound maschile. Buona la prestazione di Sofia che conclude la fase di qualifica al secondo posto con il punteggio di 279 e accede direttamente alla semifinale, dove, anche a causa di un tempo atmosferico non proprio favorevole, perde per 6-0. Stessa sorte in finale per il 3° posto, concludendo questa seconda tappa al 4° posto assoluto nella categoria junior femminile OL. Percorso simile per Mirko, con l’unica differenza che in virtù del 7° posto in qualifica con il punteggio di 288, la semifinale la conquistata battendo il suo avversario nei quarti per 6-2. Perde però purtroppo anche lui la semifinale e la finale per il 3° posto per 6-0 concludendo l’avventura al 4° posto assoluto categoria allievi maschile OL.

Sempre domenica 6 giugno a Faenza al “42° Torneo di Primavera”, ottimi i risultati della compagine “master” dei giallorossi. Doppietta per i master dell’arco nudo maschile, che occupano i 2/3 del podio conquistando sia il primo che il secondo posto: medaglia d’oro per Marcello Tozzola con il punteggio di 596 (301+286) e medaglia d’argento per Simone Pizzi con il punteggio di 564 (295+269) che migliora il proprio personale di quasi 20 punti. Bene anche Angela Padovani che centra anche lei il podio vincendo la medaglia d’oro con il buon punteggio di 563 (288+275) nella categoria master femminile AN. Sempre per la divisione AN master maschile, primo posto per la squadra composta da Tozzola, Pizzi e Bordoni con il punteggio di 1650. Marcello Tozzola di doppiette ne fa due, centrando la seconda medaglia d’oro individuale della giornata nella divisione OL master maschile con il punteggio di 633 (314-319). L’ultima medaglia di giornata arriva da Luca Ravaioli, medaglia d’argento nella divisione compound master maschile con il punteggio di 660 (328+332). Piazzamenti per Franco Bordoni nell’AN master maschile, 6° con 490 (233+257) e per Simone Pizzi nell’OL master maschile 10° con 562 (280+282), ma ritoccando il personale di 8 punti. Piazzamento anche per Franco Morigi al “IV Trofeo Valpanaro” gara del tipo 3D, che conclude al 10° posto con il punteggio di 258 nella categoria arco istintivo over 20 maschile. Risultati anche al “Trofeo Città di Castellarano” (RE) gara HF 12+12 domenica 30 maggio scorso. Medaglia d’argento per Marcello Tozzola nell’OL master maschile con 303 e per Angela Padovani con 232 nell’AN master femminile. Piazzamenti per Denis Costantini, 4° con 365 per il CO senior maschile, Alessandro Farinella, 10° con 244 punti per l’OL senior maschile e Franco Bordoni 12° con 196 per l’AN master maschile.