Due atleti del Tiro a segno di Ravenna salgono sul podio in Germania

La seconda tappa del World Tour Target Sprint, disputatasi a Dingolfing, in Bassa Baviera, ha visto ancora una volta due atleti del Tiro a Segno di Ravenna salire sul podio. I ragazzi, in forza alla Nazionale italiana, si sono confrontati con i fortissimi e favoriti atleti tedeschi e inglesi. Nella prima giornata, nella categoria Single Junior Men, il ravennate Mirco Melandri ha ottenuto una prestigiosa medaglia di bronzo, preceduto al secondo posto dall’altro azzurro Marco Ammirati. Vittoria dell’inglese Jones. Nella Sigle Mixed team, gara a staffetta mista, la ravennate Chiara Piazza assieme al compagno altoatesino George Unterpertinger, si è aggiudicata la medaglia d’argento piazzandosi subito dietro alla squadra tedesca. Risultati che fanno ben sperare per la finale del Campionato italiano, che si terrà proprio a Ravenna il 5 settembre prossimo.