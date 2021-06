E-Work, Sguaizer confermato per la prossima stagione: "La salvezza sarà il nostro scudetto"

"Dovremmo abituarci subito ad un campionato diverso in termini di ritmo e di intensità. Adattarsi al campionato sarà il primo punto fondamentale per noi"

Coach Diego Sguaizer allenerà l'E-Work anche la prossima annata in Serie A. Per l’allenatore bresciano classe 1974 sarà la seconda stagione a Faenza, la prima da inizio stagione, e soprattutto la prima in serie A1 dopo aver raggiunto la promozione vincendo i playoff. Oltre alla prima squadra, coach Sguaizer collaborerà anche con il settore giovanile Faenza Basket Project.

"Sono contento di rimanere a Faenza - commenta Sguaizer -, e di aver raggiunto l’accordo con la società che crede nelle mie capacità. Dovremmo abituarci subito ad un campionato diverso in termini di ritmo e di intensità. Adattarsi al campionato sarà il primo punto fondamentale per noi".

Sulla nuova e contemporanea avventura che lo vedrà lavorare con le giovani ragazze: “Per quanto riguarda il settore giovanile sono curioso e carico di poter collaborare con le giovani atlete e lo staff della società non avendo avuto la possibilità di interagire con loro in questa stagione per le restrizioni del covid che hanno limitato i giovani".



Il coach ha già le idee chiare in vista della prossima annata: "I tempi di esecuzione offensivi e difensivi saranno la prima chiave di adattamento che dovremmo fronteggiare. Per noi non sarà semplice come non è semplice fare mercato in questo momento dato che la maggior parte delle squadre di serie A1 sono fatte e finite da tempo".

"L’obiettivo principale sarà la salvezza, sarà il nostro scudetto - chiude Sguaizer -. Mi auguro che attraverso il lavoro che faremo ci possa aiutare ad avere risultati positivi.”