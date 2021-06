Basket femminile, il Bubani apre per la finale di gara 1 tra E-Work e Valdarno

A seguito delle riaperture dall'1 giugno per gli impianti sportivi, la gara 1 di finale tra Faenza e Valdarno di sabato 5 giugno (ore 20) sarà aperta al pubblico: il Bubani finalmente riapre, anche se per solo un 25% della capienza.

Per gli abbonati l’accesso sarà gratuito ma soltanto su conferma della presenza al Bubani inviando una comunicazione al 3485624420 oppure una conferma mail a fbpfaenza@gmail.com entro giovedì 3 giugno.

I biglietti a disposizione (circa 100) verranno venduti al costo di 15 euro (sia per over che per under) ma solo tramite prenotazione sempre al numero 3485624420 oppure una conferma mail a fbpfaenza@gmail.com.

Il ritiro dei biglietti avverrà sabato 5 dalle 9 alle 12 al bubani.

Per l’accesso bisognerà presentare uno dei seguenti punti, in base a quanto disposto dal decreto firmato dal sottosegretario allo sport Vezzali:

1) esito tampone rapido negativo nelle 48 ore antecedenti l’evento

2) certificazione vaccinazione

3) dichiarazione di guarigione da Covid negli ultimi 6 mesi

Il giorno della partita la biglietteria sarà chiusa e non verranno accettate ulteriori prenotazioni.