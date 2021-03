F1 Bahrain, Alphatauri a punti con Yuki Tsunoda: "Che emozione superare Alonso"

E' il giapponese Yuki Tsunoda a firmare i primi punti del 2021 della Scuderia AlphaTauri. Al debutto in Formula Uno, il simpatico samurai ha portato il team di Faenza al nono posto nel Gran Premio del Bahrain sul tracciato di Sakhir. "Sono contento di essere riuscito ad andare a punti nel mio primo Gran Premio - esordisce Tsnuoda -. Penso che questa gara abbia dimostrato come l'auto sia competitiva".

Tsunoda è stato abile a rimontare dopo una partenza poco felice: "Forse sono stato troppo prudente ed ho dovuto lottare per recuperare - esclama il giapponese -. Ho fatto dei bei sorpassi e mettermi davanti Fernando (Alonso, ndr) è stata un'emozione, da è una superstar della Formula 1 e sono cresciuto guardandolo, quindi è stato piuttosto eccitante. Sono davvero orgoglioso della mia prestazione e non vedo l'ora di tornare in pista. Ho imparato molto qui in Bahrain, il che è davvero positivo, e l'esperienza mi tornerà utile a Imola".

Deluso Pierre Gasly, costretto al ritiro: "Siamo stati competitivi e partendo dalla quinta posizione speravo di prendere punti importanti, ma la mia gara è praticamente finita dopo il contatto con Daniel (Ricciardo, ndr) nel primo giro. Ho rotto l'ala anteriore, ho avuto danni al fondo piatto ed ero doppiato, quindi la mia gara è quasi finita da lì. È un grande peccato, perché abbiamo mostrato un buon ritmo per tutto il fine settimana e non siamo riusciti a ottenere i frutti. Penso che ci siano ancora molti aspetti positivi da portare via da questo fine settimana ed è quello che abbiamo cercherò Imola".