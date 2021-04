F1, gara show a Imola: Verstappen batte Hamilton. Gasly penalizzato dalla strategia

La scuderia AlphaTauri archivia la gara di casa di Imola con un amaro ottavo posto per Pierre Gasly. A penalizzare la gara del francese un'errata strategia: con la pioggia caduta prima del semaforo verde su parte della pista a rimescolare le carte, il team ha optato per le gomme da bagnato anzichè intermedie. Una scelta, temendo altri scrosci, che col senno di più non si è rilevata azzeccata. Con la bandiera rossa esposta per il brutto incidente, senza conseguenze tra Valterri Bottas e George Russell alla staccata del Tamburello, la gara è stata interrotta con una nuova ripartenza, che ha favorito il recupero di Gasly fino all'ottavo posto. Yuki Tsunoda, scattato dal fondo dello schieramento, ha chiuso invece 13esimo.

"Il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna a Imola dimostra quanta qualità la nostra regione e l'intero Paese possano mettere in campo, nell'automotive così come in tutti i settori, grazie a innovazione ed eccellenze uniche al mondo - il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini -. Un segnale di fiducia in vista di una ripresa che deve vederci pronti. Ringrazio il ministro degli Esteri, Di Maio, per aver creduto in questa opportunità. E posso garantire il massimo impegno per la conferma del Gran Premio a Imola nel calendario del Mondiale di Formula uno il prossimo anno e in quelli a seguire. Quello di oggi è stato un grande spettacolo, in un circuito unico al mondo”.

“Voglio ribadire ancora una volta il grazie di tutti quanti noi, comunità regionale e nazionale, ai sanitari impegnati ogni giorno contro il Covid: salutare coloro che siamo riusciti a invitare qui in tribuna d’onore al circuito Enzo e Dino Ferrari, unire il nostro applauso al loro, è stato un momento davvero emozionante. Ma il nostro personale sanitario- chiude Bonaccini- merita la riconoscenza di tutti noi: i nostri campioni sono loro". La vittoria è andata a Max Verstappen davanti a Lewis Hamilton e Lando Norris al termine di una gara show caratterizzata dalla pioggia e da diversi incidenti. Quarto e quinto posto per le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz.