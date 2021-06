Basket femminile, Faenza travolge Valdarno in gara 3 e conquista la Serie A

A regalare la massima serie alle ragazze di coach Sguaizer l'ampia vittoria per 71-47 in gara 3 contro San Giovanni Valdarno

Faenza torna in Serie A1. A regalare la massima serie alle ragazze di coach Sguaizer l'ampia vittoria per 71-47 in gara 3 contro San Giovanni Valdarno. Dopo la brutta sconfitta in terra toscana, le bianconere non fanno scherzi e restituiscono la massima serie alla città di Faenza, per la gioia dei tifosi presenti in un PalaBubani sold out.

La partita

Faenza sceglie di partire col classico quintetto visto nelle ultime uscite, composto da Schwienbacher, Franceschelli, Policari, Morsiani e Vente. Valdarno risponde con Nativi, Missanelli, De Pasquale, Slim e Olajide.

È Morsiani con un sottomano rovesciato a segnare i primi due della serata. Le ospiti replicano subito e trovano il primo vantaggio col canestro di Missanelli (2-4). La tensione è tanta e anche il fattore caldo si fa sentire nei primi minuti di gioco: le squadre segnano poco e il primo mini allungo lo firma Vente per l’8-4 E-Work a metà frazione. L’ingresso di Cecili e Gregori migliora la circolazione offensiva di Valdarno, che con la tripla dall’angolo della numero 32 e il canestro di Bona firma il sorpasso (10-11). Brunelli colpisce da oltre l’arco, Bona risponde in penetrazione: il primo quarto si chiude con le padrone di casa avanti 15-13.

Partenza forte delle ragazze di Sguazer ad inizio seconda frazione: Valdarno sciupa diversi possessi grazie all’ottima difesa faentina e prima Franceschelli, quindi Porcu fanno volare l’E-Work sul +6 (19-13). Il timeout di Franchini non da i risultati sperati, perché le toscane perdono altri due palloni consecutivi e Vente segna l’appoggio che vale il +8 Faenza, obbligando il coach ospite al secondo timeout in pochi minuti. Si continua a segnare col contagocce e serve un libero di Policari per sbloccare nuovamente il tabellone (23-13), per il primo vantaggio in doppia cifra della serata. Il parziale bianconero è impressionante e si allunga ulteriormente con un 6-0 firmato Porcu-Brunelli: 29-13 a 4’ dall’intervallo. Il canestro sembra stregato per Valdarno e l’arresto e tiro di Meschi sulla sirena vale il 38-13 all’intervallo, con le toscane che chiudono il quarto segando 0 punti.

Torna a segnare anche Valdarno dopo oltre 13 minuti di gioco, con De Pasquale che firma il piazzato del 40-15, provando a scuotere anche le compagne. È sempre la ex Civitanova l’unica a trovare il fondo della retina in casa rossonera, ma Morsiani da oltre l’arco manda a bersaglio la tripla del +26 a metà frazione. Missanelli e compagne sembrano ritrovare fluidità in attacco e segnano con più continuità rispetto al primo tempo: due triple in fila di Slim riportano le ospiti sul -22 (48-26). Il parziale del quarto resta in equilibrio, con Slim e Ballardini protagoniste sulle due metà campo. L’ennesima tripla di serata di Brunelli fa esplodere il Bubani e vale il nuovo +25 E-Work. Le squadre vanno all’ultimo mini riposo sul 59-36.

Valdarno tenta la rimonta e apre il quarto con un 5-0 che convince Sguaizer a fermare immediatamente il gioco (59-41). La reazione di Faenza non si fa attendere ed in un amen le romagnole ristabiliscono le distanze con Vente e Schwienbacher. Valdarno torna a litigare col canestro, complice anche una difesa ai limiti della perfezione delle bianconere. L’appoggio di Franceschelli in contropiede vale il 67-44 a 5’ dal termine. Non c’è più spazio per i tentativi di rimonta delle toscane e può iniziare la festa del popolo romagnolo, che attendeva questo momento dal 2012. Faenza batte Valdarno 71-47 e ritorna nella massima serie.

Il tabellino

Tabellino Faenza: Franceschelli 8, Morsiani 13, Schwienbacher 4, Policari 5, Vente 12, Franceschini N.E., Ballardini 5, Caccoli, Soglia 6, Meschi 2, Brunelli 9, Porcu 7

Tabellino Valdarno: Parolai N.E., Nativi, De Pasquale 6, Missanelli 6, Olajide 2, Slim 16, Bona 7, Sasso, Cecili 4, Togliani, Valensin, Gregori 8