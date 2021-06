Basket femminile, Faenza conferma Policari: "Spero che ci siano tutti i tifosi la prossima stagione"

Faenza Basket Project ha raggiunto l’accordo anche per la prossima stagione con Elisa Policari.

Ala di 184 cm, nata a Roma il 19/03/1997, Elisa è stato un fattore determinante per la promozione nella massima serie. La società faentina, col rinnovo contrattuale, dimostra di credere fortemente nel suo potenziale anche per la massima categoria nazionale. Per la giocatrice romana sarà la terza stagione coi colori bianconeri e la quinta in A1 nella sua carriera.

Policari è già carica in vista della prossima annata: “Vincere l’A2 e aver la possibilità di giocare l’A1 con Faenza è emozionante. Non vedo l’ora di ricominciare il campionato".

Oltre alla felicità, la 24enne esprime un desiderio molto gettonato in questo periodo: "Sono contenta che la società mi abbia voluto riconfermare e che creda nel mio potenziale. Spero che ci siano tutti i nostri tifosi per la prossima stagione in A1 perché a Faenza si gioca davvero in 60mila e il calore del pubblico è fondamentale.”