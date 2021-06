Basket femminile, una conferma e un addio nel roster di Faenza in vista della Serie A

Resta a Faenza la guardia Federica Franceschelli, che debutterà in Serie A1. Fa le valigie invece Arianna Meschi, dopo 3 anni in bianconero

Faenza Basket Project ha raggiunto l’accordo anche per la prossima stagione con Federica Franceschelli.

Guardia di 176 cm, nata a Faenza il 22/10/1997, Federica è una bandiera del percorso faentino, giunta alla quinta stagione in bianconero.

“Sono arrivata a Faenza 4 anni fa e insieme alla società volevamo raggiungere questo traguardo - le parole di Federica Franceschelli -, ci siamo riusciti e sono felice ed emozionata di disputare l’A1 con la maglia di Faenza. Una città che questi anni ho avuto modo di conoscere al meglio, non solo sulla mia carta d’identità. Quando si entra al Bubani non si è mai soli e si sente il calore di una città intera".

Franceschelli è carica per la sua prima annata in massima serie: "Daremo il massimo, anche la prossima stagione sarà una stagione ricca di emozioni. Ringrazio tutte le ragazze che in questi anni sono passate da questa squadra, se siamo arrivati fin qui è anche merito loro. Infine un ringraziamento alle mie compagne di squadra di quest’anno e soprattutto a quelle che per un modo o per l’altro la prossima stagione non ci saranno. Vi porto nel cuore, mi mancherete! Per me sarà la prima stagione in A1, sono carica, curiosa e di certo mi farò trovare pronta.”

Contemporaneamente, la società bianconera comunica la fine del rapporto con la giocatrice Arianna Meschi, dopo tre stagioni passate a Faenza. Con una nota sul sito ufficiale, l'E-Work la ringrazia per gli anni passati insieme: "Arianna ha sempre dimostrato attaccamento alla maglia e si è fatta sempre trovare pronta e motivata, anche dopo un brutto infortunio. Tutta la società e la città di Faenza ringrazia Arianna per queste stagioni passate assieme e per aver contribuito alla crescita della società. Grazie Ari, Faenza sarà sempre la tua seconda casa!".