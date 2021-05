Nel nome di Fausto Gresini: Imola ricorda il campione intitolargli un tratto dell'Enzo e Dino Ferrari

Un tratto dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari sarà intitolato a Fausto Gresini, il due volte campione del mondo della classe 125 scomparso a febbraio dopo aver contratto il Covid-19. Il Consiglio Comunale di Imola ha approvato la mozione presentata dai consiglieri comunali di "Imola Corre – Panieri Sindaco", Alan Manara e Antonio Ussia, in accordo con il Partito Democratico e Imola Coraggiosa, che impegna il sindaco e la Giunta ad offrire omaggio al grande campione un tratto significativo dell'impianto del Santerno 2affinché tutti possano partecipare al cordoglio della famiglia ricordandolo con un gesto indelebile".

"Abbiamo scelto di intraprendere questa iniziativa, portata poi avanti di concerto con tutta la maggioranza, perché Fausto Gresini lascia un grande vuoto nella comunità imolese - affermano Manara e Ussia -. E perché oltre ad essersi contraddistinto nel mondo del motorsport: ex pilota, due volte campione del mondo della classe 125, a capo dell’omonimo team e in passato nel Consiglio di Amministrazione di Formula Imola, è stato soprattutto un grande uomo. Durante tutta la sua vita non si è mai risparmiato nel dare una mano alla sua Città, che amava molto. Ed è stato scelto proprio il nostro Autodromo Internazionale perché simbolo più evidente di un mondo sportivo e soprattutto motosportivo di cui Fausto è stato indiscusso protagonista per tutta la vita e che lo vorrà portare nel cuore anche in futuro".

"Siamo felici e soddisfatti che questa mozione abbia rappresentato un momento di unità per il Consiglio comunale e rinnoviamo le nostre più sentite condoglianze e un abbraccio sincero alla famiglia di Fausto, al Team Gresini Racing e a tutti i conoscenti a lui più vicini - concludono -. Ci auguriamo che l’approvazione di questa mozione sia sentita come un riconoscimento di gratitudine, affetto e vicinanza verso di loro da parte di tutta la Città di Imola".