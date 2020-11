Federico Caricasulo torna in Supersport: "Con Gmt94 per lottare per il titolo"

Federico Caricasulo nel 2021 darà la caccia a quel titolo mondiale in Supersport, conteso nel 2019 fino all'ultima gara al compagno di squadra Randy Krummenacher. Il ravennate di 24 anni, dopo una stagione in Supersport, torna così nelle 600cc e lo farà col team GMT94. Salirà quindi in sella alla Yamaha R6, una moto che conosce perfettamente e che per 20 volte su 48 gare ha portato sul podio (6 le vittorie). "Sono felice di entrare a far parte di una squadra come il GMT94 - afferma "Carica" -. Il mio obiettivo è vincere, so che Christophe Guyot e il suo team faranno del loro meglio per mettermi a disposizione la migliore moto possibile. Sono anche particolarmente orgoglioso di portare in gara il numero #94, così caro a tutta la squadra". Caricasulo avrà al suo fianco Jules Cruzel. Con due piloti in grado di puntare al podio ad ogni gara, il team GMT94 si candida fra i pretendenti al titolo mondiale nella classifica riservata ai team.