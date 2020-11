Formula Uno, incidente shock: si rivede il fuoco, Grosjean miracolato. Poi il brivido di Stroll

Secondi interminabili. Il ritorno del fuoco. E la consapevolezza che a volte ci si dimentica del rischio che si corre a 300 km/h. Domenica si è sfiorato il dramma in Formula Uno. Il miracolato di turno è Roman Grosjean, francese del team Haas. Tutto si è consumato poche curve dopo il semaforo verde. Mentre Lewis Hamilton confermava la pole position, nelle retrovie c'era battaglia. Poi un'esplosione: la Haas di Grosjean cambia direzione, tocca la Alpha tauri di Danil Kvyat, va in testa coda, sbatte contro le protezione, si spezza in due e prende fuoco. Il francese, grazie alla capsula di salvataggio in carbonio, è rimasto illeso, uscendo dalla vettura sulle sue gambe.

"Romain ha qualche piccola ustione alle mani e alle caviglie - si legge nel tweet postato dalla Haas - ma per il resto sta bene. È con i medici in questo momento". Il pilota è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Ma si può gridare al miracolo nel guardare le immagini. The show must go on. Ripartenza e nuovo brivido. Ancora una volta coinvolto il malcapitato Kvyat: la sua Alpha Tauri si è infilata sotto quella di Lance Stroll, facendo da "leva" ed innescando un cappottamento. Nessuna conseguenza fisica.