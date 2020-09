Fumata bianca e sciopero scongiurato, la serie C domenica in campo

La serie C è pronta a partire domenica, il Ravenna sarà impegnato in casa contro il Sudtirol.

Dopo il mancato accordo di giovedì sera, in mattinata la fumata bianca, AIC e Lega Pro hanno scongiurato lo sciopero indetto dall'associazione dei calciatori. Quel che è certo è che si giocherà, AIC e Figc infatti avrebbero anche trovato un accordo sul tavolo: liste non più a 22 ma a 24, con la possibilità di inserire elementi dal 2001 in avanti, ma soprattutto con l'autorizzazione a cambiare eventuali infortunati con giocatori tesserati ma rimasti fuori dalla lista.

Nella trattativa è stata fondamentale proprio la mediazione della Federazione, dal momento che fino a giovedì sera LegaPro e AIC non avevano trovato nessun tipo di intesa. Manca ancora l'ufficialità ma domenica si gioca.