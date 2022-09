La giovanissima tennista ravennate Gaia Donati in semifinale ai Campionati italiani under 12

La dodicenne promessa del tennis romagnolo Gaia Donati sta disputando i Campionati italiani under 12, famosi anche come Coppa Lambertenghi. Le partite si svolgono nei campi del circolo tennis Bonacossa di Milano. La piccola tennista non ancora dodicenne, che si allena al circolo tennis Zavaglia, ha vinto i tre incontri. L’ultimo, proprio giovedì scorso, nei quarti di finale contro la pugliese Fuzio.

Una vittoria che l'ha portata di diritto alle semifinali, dove affronterà la testa di serie numero 1, per un posto in finalissima. Un grande risultato, dunque, per la ravennate Gaia Donati che entra così di diritto fra le prime 4 giocatrici d'Italia nella categoria under 12.