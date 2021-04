Ginnastica artistica, una medaglia di bronzo per la Saga Alfonsine a Cesena

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Nella mattinata di domenica si è svolto a Cesena il Campionato Silver LB3 di ginnastica artistica femminile. La Saga Alfonsine ha presentato in campo gara le atlete Basigli e Chemsi e solo a causa di un imprevisto pre gara non ha potuto presentarsi Natali. Le due giovani ginnaste hanno portato in gara la loro grinta e, nonostante il lungo periodo di stop e la non perfetta forma fisica che lentamente sta tornando a livelli molto buoni, hanno svolto un'ottima prova. Tanta determinazione e concentrazione hanno permesso di ottenere buonissimi punteggi e di guadagnare un terzo posto a Viola Basigli.