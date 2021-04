Ginnastica artistica: cinque medaglie per le atlete dell’Edera Ravenna

Oro per Sofia Tarroni, argento per Sofia Perrone e Paola Vergallo, bronzo per Valentina Ancarani e Sofia Agostini

Domenica 18 aprile sono finalmente tornate in campo gara le 5 atlete dell’Edera Ravenna che hanno partecipato al Campionato Individuale LB3 di ginnastica artistica. Dopo qualche mese lontano dalle gare a causa della situazione sanitaria, le atlete hanno ben figurato, nonostante l’emozione, conquistando tutte il podio nelle rispettive categorie.

Esordio in questo livello per tre di loro: Sofia Perrone, Junior 1, che ottiene il secondo posto; Sofia Tarroni, junior 2, conquista il primo posto; Valentina Ancarani, junior 3, ottiene il terzo posto. Per la categoria Senior 2 invece erano in gara Paola Vergallo e Sofia Agostini, che rispettivamente hanno ottenuto l’argento è il bronzo. Soddisfatti dei risultati ottenuti, siamo pronti per tornare in palestra con la giusta carica e preparare le gare future.