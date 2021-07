Ginnastica artistica e parkour: tanti successi per gli atleti lughesi

La Ginnastica Artistica Lugo ha collezionato ottimi risultati nelle ultime competizioni disputate, in particolare in occasione dei recenti Campionati italiani di parkour, svolti nei giorni scorsi a Rimini. L’atleta dell’associazione lughese Daniel Montanari (classe 2009) ha infatti vinto il titolo di Campione Italiano Fgi per la categoria allievi della sezione federale Parkour Freestyle. Inoltre, Luca Dall’Osso ha conquistato il secondo posto nella gara Speed individuale Junior2, collocandosi tra gli atleti più veloci d’Italia in assoluto.

Il bilancio finale della partecipazione del Team Parkour Lugo alla finale nazionale è stato di 14 podi individuali e tre a squadre. La squadra Allievi 3 si è laureata Campione d’Italia mentre il team Senior ha conquistato il bronzo nella competizione Coppa Italia Speed, piazzandosi a pieno titolo fra i club più forti d’Italia. Per la sezione femminile: Stella Petroncini e Maya Zaniboni argento nelle rispettive categorie Freestyle.

A questi risultati nella disciplina del parkour si aggiungono quelli raggiunti dalle atlete della ginnastica artistica e ritmica dell’associazione sportiva lughese. In particolare, per quanto riguarda la ginnastica artistica Sara Babini (classe 2011) ha conquistato la medaglia d’argento all-around Silver LC3, competizione in cui Arianna Vadalti (anche lei classe 2011) si è classificata al 4° posto. Infine, nella ginnastica ritmica da segnalare il settimo posto assoluto a squadre nella categoria Silver LA Open.

“Un’ulteriore conferma del grande lavoro sportivo e umano svolto dall’Asd Ginnastica Artistica Lugo - commenta il vicesindaco con delega allo Sport del Comune di Lugo Pasquale Montalti -. Siamo davvero molto felici nel vedere un’associazione lughese portare avanti con questo impegno e questa dedizione un’attività così importante per lo sviluppo dei giovani, come quella sportiva. In attesa di poterci presto incontrare di persona, rinnovo a tutto lo staff e agli atleti i complimenti a nome di tutta l’Amministrazione comunale”.