Ginnastica artistica, Edera alla prima prova di zona tecnica 3 di Teamgym

Si è svolta domenica la prima prova di Zona Tecnica 3 di Teamgym. L'Edera artistica ha partecipato per la prima volta in una competizione di questa disciplina entrata da pochissimo nella Federazione Ginnastica d’Italia, gareggiando nel livello C, il più difficile dal punto di vista tecnico nella categoria Silver.

Il Team Junior, composto da Angela Casadio, Arianna Conti, Elisa Fabbri, Marta Filippi, Caterina Gerardi, Andrea Parisi, Siria Venturi e Giorgia Zaccaria, unico team ad aver presentato in gara il programma completo sui 3 attrezzi (Floor, Tumble e Trampet), guadagna il primo posto.

Nonostante qualche errore commesso in gara, tantissimi complimenti a tutte le ragazze, che si sono approcciate per la prima volta a questa disciplina e che hanno saputo reagire nel migliore dei modi ad un piccolo infortunio subito da Caterina pochi giorni prima della gara, modificando in pochissimo tempo alcuni esercizi, dimostrando di essere una grande squadra e di avere tutte le carte in regola per poter affrontare nel migliore dei modi il campionato.