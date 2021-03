Ginnastica artistica, l'Edera Ravenna si rimette in gioco

La società Edera Ravenna si è rimessa in gioco, in un contesto di cosi alto livello, nonostante le ragazze avessero abbandonato l'attrezzo delle parallele da ben 5 anni

Si è svolta sabato, a Fermo, la prima tappa del Campionato Gold di squadra Serie C di Ginnastica Artistica, riservata alle ginnaste Junior/Senior e che prevede lo svoglimento di tutti e quattro gli attrezzi. La società Edera Ravenna si è rimessa in gioco, in un contesto di cosi alto livello, nonostante le ragazze avessero abbandonato l'attrezzo delle parallele da ben 5 anni.

La squadra composta da Isabella Merendi, Giorgia Morghenti, Lucia Tassani, Elena Pagnani e Jenny Migli, in prestito dalla società La Palestrina, ha condotto, accompagnata dalla tecnica Andrini Simona, una buona gara piazzandosi al 12 posto; sui tre attrezzi sempre allenati le ragazze sono state all'altezza delle aspettative riuscendo ad ottenere il secondo miglior punteggio di squadra a Trave.