Ginnastica artistica, le atlete dell'Edera in gara alla prima prova individuale LC3

Per la società Edera Ravenna sono scese in campo le atlete della categoria Senior 1, inaugurando con buoni piazzamenti la nuova stagione agonistica 2021

Si è svolta a Ferrara domenica 7 marzo la prima prova individuale LC3. Per la società Edera Ravenna sono scese in campo le atlete della categoria Senior 1, inaugurando con buoni piazzamenti la nuova stagione agonistica 2021. Angela Casadio ottiene il 4° posto a solo mezzo decimo dal podio. Arianna Conti e Andrea Parisi si classificano seste pari merito a meno di 2 decimi dal podio. 10ª posizione per Elisa Fabbri e 13ª per Caterina Gerardi. Marta Filippi e Siria Venturi ottengono il 14° posto pari merito. Dopo alcuni mesi dalle ultime gare svolte, qualche piccolo errore e sbavatura erano prevedibili, ma tutte le atlete hann mostrato di avere buoni presupposti per puntare a migliorare i loro piazzamenti fin dalla prossima prova.