Ginnastica artistica, le atlete dell'Edera Ravenna conquistano il terzo e quarto posto

Schierate in due squadre le ginnaste ravennati hanno dato ottima prova delle proprie capacità al campionato di serie D svoltosi a Cesena

Domenica si è svolta a Cesena la prima prova del campionato di serie D LB di ginnastica artistica. Per la categoria allieve sono scese in campo due squadre dell'Edera Ravenna. La squadra composta da Sofia Chiarini, Ambra Rossi, Anna Valpiani e Luiza Redwitz si è classificata al 3° posto. L’altra squadra formata da Eleonor Wadman, Sara Ricci, Camilla Bocchini, Alice Boccolini, Giorgia Panieri e Albachiara Perugia ha conquistato il 4° posto in classifica. Nonostante qualche caduta e un po' di inesperienza (alcune atlete erano alla loro primissima gara di categoria) le ginnaste ravennati hanno comunque dimostrato di aver lavorato duramente nonostante il periodo di stop, sempre pronte a migliorare.