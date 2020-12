Ginnastica artistica, pioggia di medaglie per l'Edera Ravenna

Si sono svolti alla Fiera di Rimini dal 5 all'8 dicembre i Campionati Italiani Silver di ginnastica artistica. Sin dal primo giorno la società bizantina Edera Ravenna, guidata dalla responsabile tecnica Simona Andrini, si è imposta facendo parlare di sé.

Nel campionato individuale Eccellenza 3, riservata alle ginnaste junior e senior, Giorgia Morghenti nella cat. Senior 1 si è laureata campionessa italiana. Buona prova per Lucia Tassani che si posiziona tra le migliori 10 ginnaste in Italia ottenendo il sesto posto. Vice campionessa Elena Pagnani nella cat. Junior 3, e bronzo per la ginnasta più esperta, Maria Elena Bugli, nella cat. Senior 2.

Le stesse ragazze, il giorno seguente ganno gareggiato a squadre nello stesso campionato, serie D Eccellenza 3, riuscendo a condurre un'ottima gara che le ha fatte salire sul gradino più alto del podio conquistando il tanto ambito titolo di campionesse italiane 2020.

Soddisfazione per l'Edera anche nelle gare riservate alle ginnaste più giovani. Nel campionato LC cat. Allieva 3 Alice Lapenta ottiene un ottimo quarto posto. Buona prova per la piccola Longlan Balducci che, complice l'esordio in un campionato così importante, si classifica al 17° posto. Per il Campionato LD, nella cat. Allieve 4 Greta Venturi conquista la medaglia di bronzo, nella cat. Junior 1 , dopo.un infortunio avvenuto in campo durante le prove, Matilde Castellari conduce con grinta la gara classificandosi al quarto posto mancando per pochissimi decimi il podio.

Tantissima soddisfazione e orgoglio da parte di tutto lo staff tecnico che ha visto grandi miglioramenti tecnici in tutte le proprie ginnaste portandole a distinguersi in campo Nazionale.