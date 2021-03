Ginnastica artistica, tante conferme per l'Edera alla gara silver eccellenza a Rimini

Tantissima soddisfazione per la responsabile tecnica Andrini Simona e per tutto lo staff che è già al lavoro per preparare la fase nazionale

Si è svolto sabato a Rimini la Gara Silver Eccellenza di ginnastica artistica. Tante conferme per la società ravennate Edera Ravenna che partecipava con le ragazze più esperte del gruppo agonistico. Nella categoria Senior 2 Isabella Merendi si classifica seconda assoluta conquistando anche un oro al volteggio e un argento al corpo libero. Giorgia Morghenti quarta assoluta a pochissimi decimi dal podio e argento al volteggio. Maria Elena Bugli quinta assoluta e bronzo al corpo libero. Lucia Tassani settima assoluta. Nella Cat. Senior 1 Elena Pagnani si laurea campionessa regionale. Tantissima soddisfazione per la responsabile tecnica Andrini Simona e per tutto lo staff che è già al lavoro per preparare la fase nazionale.