Ginnastica, grandi risultati per gli atleti della Saga Alfonsine

Un weekend denso di appuntamenti per la Saga Alfonsine. Sabato 8 maggio a Ferrara presso l'impianto della Palestra Ginnastica Ferrara, si è disputata la prima prova del Campionato individuale maschile Silver LB della Fgi. Gli atleti del team di Alfonsine impegnati nell'evento erano Andrea Z. e Enrico G. che dopo l'interruzione dei campionati dello scorso anno causa Covid sono finalmente ritornati in pedana. Ottima prova per entrambi i ginnasti dove Enrico G. primo per tutta la gara, solo all'ultima rotazione ha ceduto il primo posto ad un avversario, e Andrea Z. ha ottenuto un buonissimo quarto posto. Già da questa settimana torneranno ad allenarsi in vista della seconda prova di campionato, dove obbiettivo minimo sarà quello quantomeno di provare a bissare i piazzamenti appena ottenuti.

Domenica si é invece svolto a Cesena presso la Palestra della U.S. Renato Serra il Campionato regionale di Serie D LB a squadre di ginnastica artistica, appuntamento al quale la Saga Alfonsine ha partecipato con le atlete della Categoria Allieve Basigli V., Chemsi A., Natali C. e Tamburini A. Le quattro giovani ginnaste si sono presentate pronte e concentrate e con grande spirito di squadra. Hanno dimostrando grinta e tenacia, e sono riuscite ad aggiudicarsi un ottimo quinto posto nella classifica finale. Alla loro prima partecipazione a questo campionato di squadre su tutti e quattro gli attrezzi della sezione, la risposta delle ginnaste è stata ottima. Questo risultato fa ben sperare per le finali Nazionale di Rimini di fine giugno.

Una domenica intensa anche per le ragazze della sezione ritmica della Saga Alfonsine. Nel palazzetto della Società Solaris di Formigine (MO), in occasione della festa della mamma, le atlete, Chiara C., Sofia V. e Martina S., si sono messe in gioco nella prima prova di Campionato Regionale Silver di Serie D LA, in cui hanno conquistato un bellissimo settimo posto! Ottimo piazzamento in vista della seconda prova che si terrà ai primi di giugno a Ravenna. Il lavoro non si ferma e già da oggi si rientra in palestra per migliorare gli esercizi e eliminare le imperfezioni delle esecuzioni.