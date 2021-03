Ginnastica ritmica, bella vittoria ravennate al campionato regionale di squadra

Domenica 28 marzo si è concluso nel migliore dei modi il campionato regionale di squadra gold allieve di ginnastica ritmica per la società Rhythmic Ravenna. Le piccole atlete (classe 2011) Emma Brandolini, Sara Missiroli e Matilde Trogliero nella categoria A3 conquistano il gradino più alto del podio, scalando la classifica generale e ottenendo oltre al titolo di campionesse regionali il passaggio diretto al campionato Nazionale che si svolgerà dal 7 al 9 maggio a Desio.

Non da meno le compagne più grandi Greta Benelli, Sofia Carol Rossillo, Anna Colli, Ambra Santi e Laura Leoni nella categoria A2 guadagnano, in questo difficile campionato F.G.I., un bel bronzo qualificante per la Zona Tecnica (campionato interregionale) che si svolgerà il 10 e 11 aprile a Biella. In questa sede anche loro gareggeranno per l’ambita qualificazione alla fase Nazionale.