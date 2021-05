Ginnastica ritmica, due weekend pieni di soddisfazioni per la Rhythmic

Due fine settimana pieni di soddisfazioni per le ginnaste della Asd Rhythmic Ravenna. Emma Brandolini, Sara Missiroli e Matilde Trogliero alla loro prima esperienza si classificano tra le prime quindici squadre d’Italia al campionato Nazionale di squadra gold allieve 3 svolto a Desio. Un campionato federale di ginnastica ritmica di altissimo livello.

Continuando a parlare di campionati gold federali, si è svolta la prima prova regionale d’insieme e le ginnaste Rhythmic hanno conquistato un argento nella categoria allieve 5 funi (Greta Benelli, Benedetta Campoli, Anna Colli, Laura Leoni, Ambra Santi) e la quinta posizione nella categoria giovanile 5 palle (Linda Buscherini, Gaia Cutri, Morena De Simone, Aurora Ferri, Anna Gregi) avvicinandosi all’ ambita qualificazione alla fase nazionale che verrà definita dopo la seconda prova che si terrà il 6 giugno a Ravenna.

Ottimi risultati che si vanno a sommare all’oro e ai due argenti ottenuti nelle competizioni silver. Giulia Caravita, Martina Guerrini, Beatrice Mengucci, Sofia Rossano e Alessandra Savorelli salgono sul primo gradino del podio nella categoria insieme LD UP (3 Palle, 2 Nastri); Emma Casadio, Eleonora Cavazzuti e Alice De Lorenzi sono argento nel campionato di serie D LB allieve, come Giulia Grotti, Martina Testa e Virginia Vismara nel campionato d’insieme LA1 (Corpo Libero collettivo). Le compagne Alice Mura, Sabrina Nhfia, Giulia Naldi, Giulia Amadori e Angelina Manaresi ottengono ottimi piazzamenti, con ampi margini di miglioramento in vista dei prossimi appuntamenti agonistici.