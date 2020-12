Ginnastica ritmica, medaglie e titoli nazionali per le ginnaste ravennati

Dal 3 all’ 8 dicembre si sono svolti a Rimini, nella cornice della Ginnastica in Festa winter edition, i campionati nazionali Silver di ginnastica ritmica della Fgi. In un contesto surreale per via dell’emergenza che stiamo vivendo, il mondo della ginnastica ha voluto premiare la costanza e l’impegno delle ginnaste confermando un appuntamento importante.

La delegazione della società Asd Rhythmic Ravenna torna a casa dalla manifestazione con un ricco bagaglio di medaglie di cui quattro titoli italiani, cinque argenti e ottimi piazzamenti in categorie numerosissime.

Emma Brandolini centra il titolo italiano nella categoria individuale LC A1 (2011) concorso generale e specialità Corpo Libero, oltre all'argento nella specialità Palla; Monica Randi, Asia Faccani, Mariasole Zanin e Carolina Zanin conquistano il titolo italiano serie D LA JS. Vittoria e titolo anche per Laura Leoni nella categoria individuale LD A2 (2010) specialità Clavette.

Medaglie d'argento per Sara Missiroli nella categoria individuale LC A1 (2011) specialità Corpo Libero; Ambra Santi nella categoria individuale LE A2 (2010) specialità Fune e Clavette; Linda Buscherini nella categoria individuale LE A4 (2008) specialità Nastro.

Si conclude con questi successi l’anno sportivo anomalo 2020, ma le ginnaste e le tecniche della A.S.D. Rhythmic Ravenna sono già al lavoro in vista dei campionati federali che riprenderanno a gennaio 2021.