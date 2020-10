Ginnastica ritmica, ottima ripartenza per lo Zodiaco

Nel weekend del 16 e 17 ottobre si è svolta la fase interregionale del campionato di specialità Gold della federazione. Sono ben tre i podi ottenuti nelle varie specialità con un terzo posto alle clavette per Paola Nicole De Mare J1, seguita al quinto posto dalla compagna Sintoni Giada, mentre nelle J2-3 Noemi Tosi conquista un meritato argento alla palla. Piazza d'onore per la coppia formata da Hushi Eliza e Tosi Noemi che si laureano campionesse interregionali. Tutte queste ginnaste hanno ottenuto il pass per il campionato nazionale che so terrà il 7 e 8 novembre a Torino, con grande soddisfazione delle allenatrici Elisa Zanzi e Gaia Mazzotti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.