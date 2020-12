Ginnastica Ritmica, pioggia di medaglie per l'Edera ai campionati Nazionali Silver

Dal 4 al 8 dicembre Rimini ha ospitato "Ginnastica in Festa 2020", manifestazione che racchiude tutte le fasi nazionali dei campionati Silver indetti dalla Federazione Ginnastica D'Italia. La kermesse si doveva svolgere come di consueto nel mese di giugno, ma l'evento a causa della pandemia da Covid19 è saltato ed è stato posticipato appunto alla fine dell'anno. Nonostante tutte le difficoltà dettate dal momento le ginnaste dell'Edera Ravenna sono arrivate pronte e preparate alla competizione nazionale riportando ottimi risultati in tutte le categorie di gara e conquistando ben 3 titoli nazionali in competizioni con altissimi numeri di partecipanti provenienti da tutta Italia.

In Categoria LD J1 si è laureata vicecampionessa nazionale Martina Striolo, conquistando uno splendido argento alla specialità fune. Nella Categoria LC A3 è arrivato il titolo di vicecampionessa nazionale per Giorgia Guberti, che è riuscita a conquistare l'argento alla specialità fune, prendendosi anche un bellissimo quinto posto assoluto nella classifica all around su ben 80 ginnaste in gara. Nella Categoria LB A2 Francesca Sabbatani ha indossato al collo l'argento alla specialità cerchio, giungendo quarta nella classifica assoluta all around su ben 82 ginnaste in gara.

Da segnalare anche i piazzamenti nella top 10 Italiana delle seguenti ginnaste in competizioni che sfioravano le 100 ginnaste partecipanti: nella Categoria LA nono posto per Irene Vecchio classifica all around A4; nella Categoria LB ottava posizione per Aurora Cacchi nella specialità corpo libero A2, nono per Ginevra Panni nella classifica all around A4 e in quella della specialità cerchio A4, decimo Eleonora Corazza nella specialità corpo libero S1. Ottava classificata la squadra di serie D LB allieve composta da Jessica Tane, Rachele Bartoletti, Aurora Cacchi, Francesca Sabbatani, Fatima Cappiello e Victoria Rubbio

Nella Categoria LC Giulia Racagni è giunta quinta alla fune S1, mentre Jessica Tane si è classificata settimana nelle specialità corpo libero e fune A2. Decimo posto per Veronica Pretolani nella specialità nastro J1. Nella Categoria LD decima posizione per Asia Focaccia nella specialità cerchio A2 ed ottavo per Virginia Pilato nella specialità fune A4. Nella Categoria LE Aldea Pasho ha centrato il sesto posto nella specialità corpo libero A3, mentre Carla Marzella il quinto nella specialità nastro A4

Da segnalare anche tutte le altre ginnaste che hanno partecipato alla competizione nazionale: nella Categoria LA Nicole Ballardini, Vittoria Francesconi, Giorgia Moretti, Martina Aquino, Camilla Bissi e Catalina Butnaru; nella Categoria LB Cecilia Lo Presti, Martina Ragazzini, Angelica Perroni e Rebecca Rusalen; nella Categoria LC Laura Battistini, Rebecca Segurini e Giada Spagnoli; e nella Categoria LD Gaia Lassandro . "Grande soddisfazione" è stata espressa dallo staff tecnico che segue in palestra queste ginnaste e che vede chiudere la stagione agonistica 2020 con ottimi risultati ed è pronta per nuovi obiettivi nella prossima stagione agonistica.