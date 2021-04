Ginnastica ritmica, tante medaglie per le atlete della Rhythmic Ravenna

Nello fine settimana si sono svolti a Ravenna due campionati federali silver di ginnastica ritmica. Sabato 24 aprile nella seconda prova individuale LD le ginnaste della Asd Rhythmic Ravenna si sono ben comportate ottenendo un bronzo e ottimi piazzamenti. Giulia Caravita conquista il miglior risultato salendo sul terzo gradino del podio nella categoria Senior 2.

Domenica 25 aprile si è tenuta invece la prima prova d’insieme silver. In questo contesto le ginnaste della società ravennate occupano un posto sul podio in ogni categoria a cui hanno preso parte. Argento nella categoria LD UP (3 palle, 2 nastri) per Giulia Caravita, Alessandra Savorelli, Sofia Rossano, Martina Guerrini e Beatrice Mengucci.

Argento nella categoria LB (coppia) per Sabrina Nhfia e Alice Mura, mentre conquistano un bellissimo bronzo Martina Testa, Giulia Grotti e Virginia Vismara nella categoria LA1 (Collettivo corpo libero). Buone le prestazioni delle compagne Benedetta Campoli, Beatrice Mengucci, Alice Mazzotti, Giulia Amadori, Angelina Manaresi, Ginevra Verde e Randi Monica pronte a migliorarsi per le prossime prove.