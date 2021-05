I giovani velisti ravennati si fanno valere negli impegni di Cervia e Trieste

Prosegue a tutto ritmo la stagione agonistica dei giovani velisti portacolori del Circolo Velico Ravennate che durante il weekend sono stati impegnati con le regate della classe 420 a Trieste e a Cervia con gli Optimist.

"Il livello delle regate del weekend è stato molto alto, vista anche la presenza di squadre come Fraglia Vela Riva, Fraglia Vela Malcesine, CV Bellano e molti altri team da tutta Italia, ma i nostri ragazzi si sono difesi bene" ha commentato Carlo Mazzini, direttore sportivo del Circolo Velico Ravennate.

Coppa Italia 420 - Trieste

Più di cento equipaggi a Trieste per la terza tappa di Coppa Italia 420 Uniqua, organizzata della Società Velica di Barcola e Grignano e dal CNT Sirena. Si è regatato un solo giorno, portando a termine quattro prove con Bora che hanno visto gli atleti Triestini Luca Taglialegne e Silvia Versolatto della SVBG dominare la tappa "in casa".

Ottimi i risultati anche degli atleti del Circolo Velico Ravennate, con sei equipaggi nelle prime 30 posizioni del ranking: Bocale-Molinari si confermano ancora una volta in top-5, l'equipaggio misto Ivaldi-Penso chiude dodicesimo overall e guadagna la medaglia di bronzo U17, guadagnando entrambi punti preziosi per le selezioni verso il Campionato Europeo e Mondiale. Anche Guardigli-Ricci e Chersoni-Chersoni recuperano punti in chiave selezioni; l'equipaggio femminile Ghirelli-Molinari perde punti preziosi nella prima prova, per poi giocare in recupero e chiudere al 23° posto assoluto.

Spring Cup Optimist - Cervia

Due giornate di regate a Cervia per i giovanissimi della Classe Optimist, di cui la prima annullata per troppa onda frangente in battigia. Domenica

sono state portate a termine tre belle prove con vento da mare intorno ai 10 nodi. Un bel successo a livello di partecipazione, con 150 iscritti, divisi in due batterie per gli Juniores e una per i Cadetti.

La vittoria nei cadetti è andata ad Andrea Demurtas della Fraglia Vela Riva nella Divisione B, mentre il ravennate Diego Brera ha trionfato nella Divisione A Juniores. Tra gli altri portacolori del Circolo Velico Ravennate, Giammaria Urso ha chiuso 7°, Davide Ivaldi, 14°, Mattia Panvini, 15°. Migliorano anche le performance delle piccole veliste della squadra CVR, con Bianca Deangelis che chiude 28°, Anna Marri 29°, Viola Panichi 30° e Amalia Mezzogori 33°.

Nella divisione Juniores, vittoria assoluta per Diego Brera (Circolo Velico Ravennate), terzo posto per Lorenzo Pleiadi Lampronti e argento femminile per Francesca Gabbricci.