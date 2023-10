Il Giro d’Italia 2024 dedica una tappa alla Romagna colpita dall’alluvione: passerà anche da Faenza

Il Giro d'Italia torna in Romagna per rendere omaggio agli alluvionati. Lo farà nel 2024 con la partenza della tappa numero 13 da Riccione a Cento, sarà successiva alla Martinsicuro-Fano, con un trasferimento di 179 chilometri che attraverserà le aree alluvionate della Romagna, a partire da Faenza, Cesena e Forlì. Il Giro d'Italia partirà il 4 maggio da Venaria Reale, per concludersi il 26 maggio a Roma.

“Il Giro d’Italia è una delle più importanti manifestazioni sportive a livello internazionale, uno straordinario strumento di promozione del territorio, che il prossimo anno diventerà anche occasione per tenere accesi i riflettori su un territorio di grande bellezza, così duramente colpito dall’alluvione. Ringrazio gli organizzatori per questo segnale concreto di attenzione e di vicinanza a un’intera comunità, a conferma della insostituibile valenza sociale dello sport”, hanno detto all'unisono il presidente della Regione Stefano Bonaccini e l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini.

Un percorso che attraverserà, come detto, le città di Cesena, Forlì, Faenza e con esse le aree più colpite dalla tragedia del maggio scorso. Non solo: il Giro 2024 ricorderà anche Ercole Baldini, il grande campione scomparso nel 2022, cui sarà dedicato un traguardo volante a Forlì, la sua città. “Un omaggio doveroso a uno dei più importanti ciclisti di tutti tempi, una delle espressioni più autentiche di una terra generosa, tenace e combattiva”, hanno aggiunto Bonaccini e Corsini.