I 26 punti di differenza non si vedono sul campo: il Ravenna stoppa in casa la Samb

Nonostante la lunga inattività, la squadra di Leonardo Colucci ha saputo rispondere alle sortite dei padroni di casa, disputando un match equilibrato ed annullando i 26 punti di distacco che ci sono in classfica

Il Ravenna torna in campo dopo il lungo stop imposto dal focolaio da covid-19 e strappa un punto, più importante in chiave morale che nello smuovere la classifica, al Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto. Nonostante la lunga inattività, la squadra di Leonardo Colucci ha saputo rispondere alle sortite dei padroni di casa, disputando un match equilibrato ed annullando i 26 punti di distacco che ci sono in classfica.

Dei padroni di casa la chance più importante del match, con Bacio Terracino che da buona posizione non ha inquadrato lo specchio della porta, calciando alto sopra la traversa. Nel primo tempo i giallorossi erano andati in gol con Ferretti, col guardalinee ad alzare la bandierina per una posizione di offside.