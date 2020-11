I piloti sammarinesi Zonzini-Botteghi trionfano nel Trofeo della Romagna

La terza edizione del Trofeo della Romagna, con il recente annullamento causa Covid del San Marino Story e del Memorial Bisulli, è giunta al termine. Quest'anno il torneo si è svolto su quattro prove rispetto alle sette dell'anno passato: l'Antica Faenza-Brisighella da Vivere del Team Top Driver, la Coppa Città di Meldola del Racing Team Le Fonti, Il Giro dei Castelli di San Marino dell'Acs e la Coppa Romagna dell'Hermitage Veteran Engine di Forlì.

Vincitori del torneo la coppia sammarinese Zonzini-Botteghi, Alfa Sud Quadrifoglio Verde, primi del Gruppo 3 che hanno preceduto Liverani-Strada di Rocca San Casciano, Morris Mini, Racing Team Le Fonti, primi del Gruppo 1, con un ulteriore equipaggio titano, Marzi-Turci su Ar Alfetta Gtv, al terzo posto, secondi del Gruppo 3. Quarta piazza, primi di Gruppo 2, i toscani Casimirri-Rossi su Fiat X 1/9, Scuderia Saracino, seguiti a loro volta dai sammarinesi Tosi-Magalotti, terzi di Gruppo 3 su Porsche 911 Sc.

Hanno completato la top ten, nell'ordine: il marchigiano Paciaroni su A112 Abarth, i bolognesi Lenzi Calisti-Amadei su Porsche 911, l'aretina Mascia Rossi su Fiat X 1/9, prima fra le donne, i meldolesi Bentivogli-Bentivogli su Fiat 124 Abarth del Racing Team Le Fonti e i bolognesi Onofrio-Gasparri su Fiat 1500,Team San Luca.

Nonostante le difficoltà create dall'epidemia, il trofeo ha ancora una volta riscosso calorosi consensi da parte di tutti i partecipanti, con il giusto mix di sana competitività, turismo e gastronomia. Le premiazioni si svolgeranno a cura dell'Hf Club di Santarcangelo di Romagna, in una data tutta da decidersi; stessa cosa vale per il calendario 2021, anche se per il momento la Scuderia Top Driver ha fissato la data ipotetica di sabato 24 luglio per la disputa del proprio evento, che dovrebbe avere come conclusione la città collinare di Modigliana.