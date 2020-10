Il covid-19 è finalmente alle spalle: il calciatore Jacopo Pasi torna ad allenarsi

Quando è iniziata la preparazione il 2002 Jacopo Pasi non era al Brigata Cremona assieme ai compagni. Non perchè in vacanza o altro, ma perchè trovato positivo al covid-19. Fortunatamente era asintomatico, ma ci è voluto molto per liberarsi di questo agguerrito virus. E mentre gli altri si allenavano e giocavano le prime partite, "Jachi" doveva restare a casa. Ha dovuto saltare anche i primi due match di coppa. Si è allenato a casa, per come ha potuto, ma finalmente è arrivata la guarigione, e con essa il ritorno al suo Brigata Cremona, lo stadio in cui ha dati i primi calci ed è cresciuto. Ha cominciato ad allenarsi con i compagni, ed è apparso anche in buona forma. Ora Pasi è ufficialmente guarito e la squadra gli dà il bentornato.

