Il Ravenna continua a perdere pezzi: contro la Fermana out anche Emnes

Continua la lotta per la salvezza del Ravenna, in programma il 34esimo turno di campionato la sfida contro la Fermana. I marchigiani al momento veleggiano a 40 punti, godendo dei frutti del cambio di marcia portato da Cornacchini in panchina e possono considerare la permanenza in categoria una cosa fatta. Gialloblù che hanno costruito questo traguardo con una fase difensiva solida ed arcigna che ha permesso di concretizzare al massimo il rendimento di un attacco non troppo prolifico. Leo Colucci nuovamente costretto a destreggiarsi tra le numerose assenze. La già lunga lista di indisponibili viene infatti aumentata dai forfait di Alari la cui botta al ginocchio rimediata con il Padova non è assorbita e di Perri squalificato.



Fermo anche il neo arrivato Emnes per noie muscolari al flessore, situazione preventivabile vista la lunga inattività e, soprattutto, Martignago che pagando ancora il prezzo salato del Covid e continua ad avere difficoltà respiratorie. Torna a disposizione Papa che ha scontato il turno di squalifica e Fiore ma rimangono solo 19 gli uomini convocati per l’ennesima sfida fondamentale di questa tormentata stagione.

Se l’andamento dei risultati non può che fare preoccupare, la distanza dalle rivali per la salvezza non è incolmabile, certo i giallorossi dovranno dare fondo a tutte le energie nervose e fisiche per riuscire con un colpo di coda a trovare un risultato positivo. Le occasioni per fare punti sono sempre meno ed ogni opportunità va sfruttata per mantenere vive le speranze di mantenere la categoria.



"Al netto della condizione fisica che potranno avere i ragazzi che giocano la quarta partita in dieci giorni, sarà necessario mettere qualcosa di più - afferma Colucci -. Dobbiamo cercare di mantenere la squadra più corta possibile per potere trovare quelle giocate che possono fare male ad un avversario che viene da risultati importanti e anche dal punto di vista psicologica va al massimo. I nostri numeri sono impietosi ed è chiaro che il morale in questo momento non è alto, però dobbiamo cercare di essere positivi e fare di tutto per aumentare l’autostima".