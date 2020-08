Il Ravenna ha scelto il nuovo allenatore, un passato con Vis Pesaro e Sambenedettese

Il Ravenna annuncia di aver affidato la guida della prima squadra per la prossima stagione a Giuseppe Magi, che si legherà alla società fino al 30 giugno 2021. L’allenatore originario di Pesaro ha al suo attivo due storiche promozioni in serie C (Maceratese e Gubbio) e la conquista dei playoff con gli eugubini da neopromossi, oltre ad esperienze sulle panchine di Vis Pesaro, Virtus Bassano e Sambenedettese.

"Il tecnico e tutto lo staff della prima squadra verranno presentati in una conferenza stampa che si terrà domani, giovedì 13 agosto alle ore 11,30 presso l’Hotel Classensis. A mister Magi va un sincero in bocca al lupo per una stagione che vuole vedere il Ravenna pronto al riscatto".