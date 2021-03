Il Ravenna si illude, poi blackout fatale di 9 minuti: doloroso ko a Gubbio

Finisce 3-1 la trasferta in terra umbra, nata male dopo le positività al virus Covid-19 di mister Leonardo Colucci, di Matteo Tomei e del preparare Raffaele Gagliardo

Il Ravenna prima si illude. Poi si deve arrendere al Gubbio. Finisce 3-1 la trasferta in terra umbra, nata male dopo le positività al virus Covid-19 di mister Leonardo Colucci, di Matteo Tomei e del preparare Raffaele Gagliardo. I giallorossi sono passati in vantaggio al 21' con un calcio di rigore di Sereni, concesso per atterramento di Sereni. Ma la reazione dei padroni di casa è stata immediata quanto veemente.

Nel giro di sette minuti ha infatti messo al sicuro la vittoria con una doppietta di Sainz Maza ed un gol di Pellegrini. Tutto in appena nove minuti, tra il 23' e 32'.

La ripresa non ha offerto spunti d'interesse: il Ravenna, falcidiato dagli infortuni, non è riuscito a metter solletico alla retroguardia del Gubbio, che ha amministrato il match. Ad addolcire la domenica la sconfitta dell’Arezzo a San Benedetto del Tronto, con i romagnoli che conservano 3 punti di margine sull'ultimo posto. Domenica al Benelli arriva il Cesena, ko contro la Vis Pesaro.