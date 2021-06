Il responsabile Fipsas Antonio Fusconi accolto in Municipio a Cervia

Il sindaco di Cervia Massimo Medri e l’assessore allo sport Michela Brunelli hanno incontrato il cervese Antonio Fusconi, Responsabile Nazionale Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacque (Fipsas) e Presidente del Comitato Pesca di Superficie.

Il Settore Pesca di Superficie ha il compito di sviluppare l’attività agonistica per partecipare alle varie competizioni fino a quelle di livello internazionale; inoltre provvede ad elaborare regolamenti e calendari delle varie manifestazioni agonistiche di pesca sia nelle acque interne (torrenti, laghi, fiumi) che in mare.

L'evoluzione delle tecniche e delle attrezzature di pesca ha portato negli anni allo sviluppo di molteplici specialità: Pesca al colpo, Feeder, Trota lago, Trota Torrente, Spinning, Pesca con la mosca, Carp fishing, Pesca al black bass, Canna da natante, Bolentino, Surf casting, Long casting, Big game, Canna da riva, Kayak, sono le discipline in cui si confrontano gli agonisti in competizioni sia individuali che a squadre a carattere provinciale, regionale, interregionale, nazionale e internazionale.

Il Sindaco e l’assessore hanno espresso ad Antonio l’apprezzamento dell’intera città per il risultato conseguito e per avere tenuto alto il nome di Cervia nello sport, inoltre hanno consegnato un omaggio e una pergamena in segno di riconoscimento. “Dopo sedici anni di attività tecnica federale e l’impegno costante, essere eletto presidente del settore è stata una grande soddisfazione - ha commentato Fusconi - Sono orgoglioso di avere incontrato il sindaco e l’assessore allo sport e li ringrazio per la loro stima, perché da cervese ricevere questo riconoscimento è un'ulteriore prestigio”.