Il weekend dei motori: Annalaura Galeati conquista il Trofeo Dydo Monguzzi

Non solo MotoGp e F1 nel weekend dei motori. All'Autodromo del Mugello, in mezzo alla nebbia e con pista umida e scivolosa, è calato il sipario sulla Formula X Italian Series, articolata su due categorie, la Formula Junior e il monomarca Formula Predator. In Toscana era presente il team faentino/imolese Maki-Imolamotorsport con la lughese Annalaura Galeati in F.Junior al volante di una Fiorillo-Honda interamente progettata e costruita nella città manfreda. Per lei, dopo un quinto tempo in prova, nelle due gare disputate ha ottenuto rispettivamente un quinto e un sesto posto assoluti, che le hanno permesso di concludere il campionato in quarta piazza e di aggiudicarsi lo speciale Trofeo Dydo Monguzzi, mentre in Formula Predator è sceso in pista il forlivese Lorenzo Bruni, sesto in qualifica e quinto in Gara 1 , mentre in Gara 2 è stato costretto al ritiro per una uscita di pista nelle prime fasi della corsa.

Al Rally Nazionale Città di Schio il savignanese Cosimo Bombara su Peugeot 106 si è piazzato al settimo posto di classe. In provincia di Verona si è invece disputato il prestigioso e sempre ricco di partecipanti Valpantena Revival, gara di regolarità sport per auto storiche: il meldolese Marco Bentivogli, in coppia con Andrea Marani, 124 Abarth-Racing Team Le Fonti, dopo la vittoria assoluta dell'anno passato, questa volta si è piazzato in ottava posizione, primo però di divisione. Al via anche il rallysta savignanese Simone Campedelli, Bmw M3, non certo fra i primissimi in classifica, ma più impegnato a dare spettacolo che a rispettare i rigidi tempi imposti dal regolamento.