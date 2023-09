Ironman, Dragon Boat, mondiali di beach volley e campionati di beach tennis: un settembre di grande sport

Per tutto il mese di settembre l’Emilia-Romagna si trasforma in una grande arena sportiva, teatro di eventi di caratura internazionale, con tutte le discipline in campo, dal motociclismo al triathlon, dal grande tennis a vela e motonautica, dal volley a bici da strada e Mtb. Tanti gli appuntamenti da non perdere: Moto GP, Ironman, Coppa Davis, Nove Colli, Dragon Boat, e ancora, i Campionati Italiani Assoluti di Beach Tennis, il Campionato Europeo di Volo Acrobatico e di Hockey su Pista Under 17 e i Mondiali di Beach Volley, di Offshore e di Formula 2 di motonautica.

Eventi dal grande impatto mediatico, che danno visibilità alla “Sport Valley” emiliano romagnola e ai suoi territori e riempiono le strutture ricettive allungando la stagione turistica estiva. Secondo una stima dell’Osservatorio Turistico Regionale curato da Trademark Italia e Unioncamere, tra Campionati Italiani di Beach Tennis, Moto GP, Coppa Davis, Ironman, Italian Bike Festival, Campionato Dragon Boat, Csit World Sports Games, Volleyball World Beach Pro Tour e Nove Colli (posticipata da maggio scorso) calcolano 387.000 presenze turistiche negli alberghi.

"Accogliamo un settembre con un’impressionante concentrazione di eventi sportivi di ogni disciplina - commenta l’assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini - capaci di generare indotto e presenze negli alberghi e che vanno a “compensare” parzialmente il maggio-giugno della Riviera funestato dall’alluvione, prolungando la stagione. Un intero mese di intrattenimento, che conferma la nostra Regione come la Sport Valley d’Italia".

"Un mese caratterizzato da un susseguirsi senza sosta di manifestazioni sportive di caratura nazionale e internazionale - dichiara Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della Presidenza della Regione e coordinatore delle politiche in materia di sport - che dà compimento al lavoro avviato a ottobre 2020, nell’ambito del Salone del Turismo Sportivo, tenutosi a Rimini, in cui la Regione Emilia-Romagna si diede l’obiettivo di stabilire accordi pluriennali con Federazioni e grandi promotori di eventi, per affermare lo sport come veicolo di promozione territoriale".