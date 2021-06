Karate, successo per lo Shinkan Ravenna: con 24 medaglie trionfa ai campionati italiani

La pandemia non ha fermato i ragazzi dello Shinkan Ravenna. Gli atleti della scuola di Karatè di Ravenna hanno continuato a vivere la loro passione e a trovarsi via Zoom, all’aperto e fortunatamente anche in qualche allenamento consentito agli agonisti (seguendo i massimi protocolli di sicurezza vigenti), arrivando cosi preparati ai campionati Italiani Usacli dove i risultati dei piccoli guerrieri ravennati non si sono fatti attendere.

Disputatosi con 390 partecipanti da tutta Italia nel Palazzetto di La Spezia i 17 atleti dello Shinkan Ravenna hanno conquistato 24podi: di cui 13 primi posti e ricevendo il 1° Premio come società per i migliori risultati. Si sono fatti notare per la loro doppietta d'oro sia nel Kata (forma) che nel Kumite (combattimento): Mambelli Sara, Gagliardi Lorenzo, Dimaggio Manuela e Lepri Francesco, argento invece per Monferini Andrea e Savini Linda.

Racconta il maestro Monferini: “Oltre ad aver eseguito nella mattinata i tamponi a tutti gli atleti autorizzandoli alla gara, l’uso di mascherine, distanziamenti e tutte le norme in atto seguendo il piu scrupoloso dei protocolli ha permesso una giornata di sport, di divertimento per tutti in totale serenità e per la quale desideriamo ringraziare tutto lo staff Usacli”.