L'Atletica Ravenna brilla e conquista sette titoli provinciali cadetti

Grande prestazione per Enrico Ricci che guadagna da solo tre titoli: nel salto in alto, nei 300 e nei 2.000 metri. Vincono anche Guerrini, Alberani, Zanfini e Turturro

Un weekend da incorniciare per Atletica Ravenna. Sabato, al Campo Scuola Gotti di Forlì, i giovani portacolori ravennati hanno conquistato sette titoli provinciali cadetti/e, che vanno a sommarsi ai due ottenuti la settimana precedente nel meeting di Ravenna. Un record per i cadetti dell'Atletica Ravenna: raramente in una stagione si sono registrati 9 campioni provinciali nella stessa categoria. Enrico Ricci è stato il mattatore con tre titoli conquistati: nel salto in alto Enrico ha vinto la sfida per la 1° piazza con l'atleta riminese Daniele Shani, portando il suo record personale a 1,62. Vittoria anche nei 300 piani, sul filo di lana, con 38 secondi netti, ed infine il terzo titolo per Ricci nei 2000 metri, corsi a Ravenna il 25 aprile, con 6:37.7.

Veronica Guerrini è invece campionessa dei 1200 siepi, prima tra le cadette con 4:48.4. Anche nel salto in alto cadette è la giallorossa Giulia Alberani a laurearsi campionessa provinciale, piazzandosi al 2° posto nel meeting con il record personale di 1,40. La ravennate Anita Zanfini ha conquistato la corona provinciale del disco con 17,61 al suo debutto nella specialità. Anche Luca Turturro è campione provinciale migliorando il suo personale nei 1000 metri grazie ad un entusiasmante finale di gara, che gli è valso il 2° posto nel meeting con 2:50.9. Altro titolo provinciale con Maddalena Soglia che, al suo primo anno di categoria, si è migliorata di ben 13 cm, portando il suo personale a 4,69. Infine il titolo provinciale nel lancio del giavellotto per Enrico Vernarelli, terzo nel meeting del 25 aprile a Ravenna con 32,04m.

Nella trasferta di Forlì sono da segnalare anche gli ottimi podi per Simone Vanni nei 1200 ostacoli (4:03.3, record personale), Giorgia Ippoliti nel lungo (4,57, personale) ed Andrea Bianca Spighi nei 1000 (altro personale con 3.36.6). La scorso fine settimana, a Modena, sono scesi in pista anche gli allievi e le allieve dell'Atletica Ravenna. Tanti record personali ritoccati, e tra le migliori prestazioni da registrare un ottimo 800 corso da Filippo Fantini con 2:02.7, a meno di 3 decimi dal suo personale. Solida prestazione nel triplo per Giulia Guberti, 4ª con 10,86 nel triplo. Sempre nel triplo allieve Giada Alberani 8.98. Andrea Benini ha migliorato il suo personale nel triplo di ben 70 cm portandolo a 11.78. Buon 100 di Giorgia Venturi che ritocca il personale con 13.95. Diversi i debutti su nuove distanze: Sofia Segurini nei 200 con 29.19, Margherita Naglia nei 100 con 14:39, Luca Pieralisi negli 800 con 2:22.13. Un promettente avvio di stagione outdoor per i giovani atleti ravennati; per i cadetti giallorossi gli appuntamenti proseguiranno nei prossimi week end, ma senza dubbio l'obiettivo principale sarà la qualificazione alla finale regionale dei campionati di società, che si terrà a Ravenna il 29 e 30 maggio, organizzata dalla stessa Atletica Ravenna.