L'OraSì a Napoli con coach Cancellieri squalificato per un turno

I bizantini saranno impegnati sul difficile di campo di Napoli. Non ci sarà in panchina Massimo Cancellieri, che osserverà un turno di squalifica anzichè due

Sarà una sfida tutt'altro che semplice quella che attende domenica alle 20.30 al PalaBarbuto l'OraSì Ravenna. I bizantini saranno impegnati sul difficile di campo di Napoli. Non ci sarà in panchina Massimo Cancellieri, che osserverà un turno di squalifica anzichè due. La Corte Sportiva d'Appello ha parzialmente accolto sabato pomeriggio il reclamo presentato dalla società a seguito dei provvedimenti disciplinari del giudice sportivo Fip a seguito del match contro Chieti. Saranno regolarmente in campo Daniele Cinciarini e Matic Rebec, ai quali sarà applicatala sanzione della deplorazione.

Nella prima sfida tra le due formazioni gli azzurri si sono imposti per 69 a 54. Jordan Parks, con 16 punti, fu il miglior realizzatore dell’incontro. "Sappiamo, nella sfida contro la Orasì Ravenna, di dover attaccare difese diverse. Il controllo del ritmo e la gestione del tempo della gara sarà importante per incanalare la partita sui nostri binari - afferma il coach dei campani, Stefano Sacripanti -. Loro hanno rivoluzionato la squadra con l’innesto di un giocatore davvero bravo nel mettere in ritmo tutti. Veniamo da una partita in trasferta affrontata con il giusto atteggiamento e dobbiamo continuare a mantenere questa identità".