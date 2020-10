La Fenix incassa una “salutare sconfitta” sul campo della Clai Imola, formazione di serie B1. L’amichevole congiunta contro un’avversaria di categoria superiore ha permesso alle faentine di misurarsi contro un gruppo di ottimo livello ed è stato un importante test per crescere, tanto che il risultato di 4-0 per le imolesi è passato in secondo piano.

“Ci siamo misurati contro una squadra che gioca una pallavolo veloce – spiega l’allenatore Maurizio Serattini – e con un ritmo a cui noi non siamo abituati. Abbiamo quindi capito dove dobbiamo ancora lavorare e migliorare e credo proprio sia stata una partita che ci è servita molto per crescere. Come sempre dobbiamo continuare a lavorare con la stessa intensità e determinazione che abbiamo mostrato fino ad oggi”.

Questi i prossimi allenamenti congiunti della Fenix: mercoledì 28 ottobre: Fenix – Bellaria (serie C); sabato 31 ottobre: Clai Imola – Fenix (serie B1).

La Fipav ha intanto comunicato che il campionato di serie B2 partirà nel week end del 21/22 novembre, due settimane dopo la data fissata in estate. Il primo impegno della Fenix sarà quindi quello di sabato 21 novembre in casa dell’US Arbor Interclays Reggio Emilia, terza giornata di andata. I primi due turni saranno recuperati in data da destinarsi.