La Fenix travolge l'Olimpia Teodora Ravenna e fa suo il derby

Grande prestazione della Fenix aggiudicatasi il derby con l’Olimpia Teodora Ravenna con un secco 3-0. Una partita giocata con un ottimo atteggiamento che ha permesso alle faentine di ritornare in vetta, anche se con ben nove gare da recuperare nel girone G2, la classifica è ancora tutta da scrivere. Come dalle attese il derby è stato combattuto, con Ravenna, priva di Vecchi e Missiroli, che si è fatta valere nella prima parte dei primi due set, per poi subire il parziale delle faentine aggiudicatesi le frazioni 25-16 e 25-19. L’ultimo set è invece a senso unico come testimonia il punteggio di 25-12 per le faentine.

"Sono molto contento della prestazione della squadra – sottolinea coach Maurizio Serattini -, perché era da un mese che non giocavamo una partita, comprese le amichevoli, e le ragazze hanno subito ripreso il ritmo partita. Un segnale davvero importante che ci permette di guardare alle prossime gare con ancora maggiore ottimismo visto che ci attendono tante gare nelle prossime settimane dovendo recuperare ben tre partite. Altra nota davvero importante è che sono entrate tutte le giocatrici ed ognuna ha dato il proprio contributo: questo è lo spirito che voglio vedere in campo e in allenamento".